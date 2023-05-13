Под Киевом произошло ДТП с участием четырех авто: детали
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В Броварах произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Как сообщили в полиции Киевской области, обошлось без пострадавших, передает УНН.
Детали
Водитель транспортного средства «Mercedes Benz» из-за неисправности автомобиля допустил столкновение с внедорожником «Jeep». В дальнейшем от удара автомобиль «Jeep» въехал в другую припаркованную машину, которая в дальнейшем по инерции столкнулась с легковушкой «Hyundai».
Как сообщили в полиции, обошлось без пострадавших.
По данному факту полицейские составили на водителя админматериал по ст. 124 КУоАП.