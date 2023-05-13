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Під Києвом сталась ДТП за участю чотирьох авто: деталі

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. У Броварах сталась ДТП за участю чотирьох автівок. Як повідомили у поліції Київської області, обійшлось без постраждалих, передає УНН.

Деталі

Кермувальник транспортного засобу «Mercedes Benz» через несправність автомобіля допустив зіткнення з позашляховиком «Jeep». Надалі від удару автомобіль «Jeep» в‘їхав у іншу припарковану автівку, яка надалі по інерції зіткнулася з легковиком «Hyundai».

Як повідомили у поліції, обійшлося без потерпілих.

За даним фактом поліцейські склали на водія адмінматеріал за ст. 124 КУпАП.

Українські Національні Новини

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