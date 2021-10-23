Под Киевом мужчина на улице обстрелял авто и угрожал пистолетом кассиру супермаркета
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Под Киевом мужчина посреди улицы устроил стрельбу в сторону водителя авто, а затем ворвался в супермаркет и угрожал кассиру пистолетом. Об этом сообщили в полиции Киевской области, передает УНН.
Детали
Отмечается, что 23 октября в полдень в полицию обратился 31-летний местный житель и сообщил, что в магазин зашел неизвестный мужчина и, угрожая кассиру пистолетом, завладел продуктами питания и убежал.
Полицейским понадобилось меньше часа, чтобы задержать правонарушителя, им оказался 30-летний житель села Глыбоке Бориспольского района. Выяснилось, что сначала преступник угрожал оружием в магазине кассиру, а после того совершил выстрелы из него в сторону водителя.
Оружие изъяли. Никто из людей не пострадал. Во время медицинского освидетельствования установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
"Личность злоумышленника задержанного в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 187 (разбой) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет", - отметили в полиции.
Напомним
В селе Софиевская Борщаговка неизвестный мужчина в камуфляже совершил выстрелы в направлении мужчины, который вместе с женой садился в машину.