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Під Києвом чоловік на вулиці обстріляв авто і погрожував пістолетом касиру супермаркету

Київ • УНН

 • 15158 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Під Києвом чоловік серед вулиці влаштував стрілянину у бік водія авто, а потім увірвався у супермаркет та погрожував касиру пістолетом. Про це повідомили в пресслужбі поліції Київської області, передає УНН.

Під Києвом чоловік на вулиці обстріляв авто і погрожував пістолетом касиру супермаркету

Деталі

Зазначається, що 23 жовтня опівдні до поліції звернувся 31-річний місцевий житель та повідомив, що до магазину зайшов невідомий чоловік та погрожуючи касиру пістолетом, заволодів продуктами харчування та втік.

Поліцейським знадобилося менше години аби затримати правопорушника, ним виявився 30-річний житель села Глибоке Бориспільського району. З’ясувалось, що спочатку правопорушник погрожував зброєю у магазині касиру, а після того здійснив постріли з неї у бік водія.

Зброю вилучили. Ніхто з людей не постраждав. Під час медичного освідування встановлено, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

“Особу зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 187 (Розбій) та ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років”, — відзначили у поліції.

Нагадаємо

У селі Софіївська Борщагівка невідомий чоловік у камуфляжі здійснив постріли в напрямку чоловіка, який разом із дружиною сідав до автівки.

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