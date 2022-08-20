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К концу августа жара снова наберет обороты - синоптики

Киев • УНН

 • 237602 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. К середине следующей недели температура воздуха поднимется местами до 35 градусов тепла, а дождей на большинстве территории Украины не ожидается. Такой прогноз сообщили УНН в Укргидрометцентре.

К концу августа жара снова наберет обороты - синоптики

Детали

По прогнозу синоптиков, конец недели еще будет дождливым в некоторых регионах Украины и температура на большинстве территории не будет превышать 29 градусов тепла.

Так, 21 августа в Украине ночью в восточных и юго-восточных областях, днем ​​на Закарпатье, в Карпатах, большинстве северных и Харьковской областях небольшой кратковременный дождь, местами гроза; на остальной территории без существенных осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, на юге страны до 22°; днем 24-29°, на Закарпатье до 32°.

А уже начало следующей недели ознаменуется тем, что температура начнет снова расти, а дожди будут на западе.

Так, на 22-23 августа прогнозируется погода без осадков, только на Закарпатье и Прикарпатье кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 13-18°, днем ​​26-31°, на Прикарпатье 23-28°; на юге и востоке страны ночью 16-21°, днем ​​29-34°.

При этом будет достаточно ветрено. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях местами порывы 15-20 м/с.

24-25 августа также ожидается сухая погода, только на Закарпатье и Прикарпатье кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 15-21°, на юге и востоке страны до 24°; днем 27-33°, на юге до 35°.

Дополнение

Средняя месячная температура в августе предполагается выше нормы на 1,5-2° - 20-25°тепла, в Карпатах 17-19°.

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