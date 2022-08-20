Під кінець серпня спека знову набере оберти - синоптики
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Уже до середини наступного тижня температура повітря підніметься місцями до 35 градусів тепла, а дощів на більшості території України не очікується. Такий прогноз повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, кінець тижня ще буде дощовим у деяких регіонах України і температура на більшості території не первищуватиме 29 градусів тепла.
Так, 21 серпня в Україні вночі у східних та південно-східних областях, вдень на Закарпатті, в Карпатах, більшості північних та Харківській областях невеликий короткочасний дощ, місцями гроза; на решті території без істотних опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, на півдні країни до 22°; вдень 24-29°, на Закарпатті до 32°.
А вже початок наступного тижня ознаменується тим, що температура почне знову рости, а дощі будуть на заході.
Так, на 22-23 серпня прогнозується погода без опадів, лише на Закарпатті та Прикарпатті короткочасні дощі, грози. Температура вночі 13-18°, вдень 26-31°, на Прикарпатті 23-28°; на півдні та сході країни вночі 16-21°, вдень 29-34°.
При цьому буде достатньо вітряно. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с, у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях місцями пориви 15-20 м/с.
24-25 серпня також очікується суха погода, лише на Закарпатті та Прикарпатті короткочасні дощі, грози. Температура вночі 15-21°, на півдні та сході країни до 24°; вдень 27-33°, на півдні до 35°.
Доповнення
Середня місячна температура у серпні передбачається вищою за норму на 1,5-2° - 20-25° тепла, в Карпатах 17-19°.