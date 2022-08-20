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Під кінець серпня спека знову набере оберти - синоптики

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Уже до середини наступного тижня температура повітря підніметься місцями до 35 градусів тепла, а дощів на більшості території України не очікується. Такий прогноз повідомили УНН в Укргідрометцентрі.

Під кінець серпня спека знову набере оберти - синоптики

Деталі

За прогнозом синоптиків, кінець тижня ще буде дощовим у деяких регіонах України і температура на більшості території не первищуватиме 29 градусів тепла.

Так, 21 серпня в Україні вночі у східних та південно-східних областях, вдень на Закарпатті, в Карпатах, більшості північних та Харківській областях невеликий короткочасний дощ, місцями гроза; на решті території без істотних опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, на півдні країни до 22°; вдень 24-29°, на Закарпатті до 32°.

А вже початок наступного тижня ознаменується тим, що температура почне знову рости, а дощі будуть на заході.

Так, на 22-23 серпня прогнозується погода без опадів, лише на Закарпатті та Прикарпатті короткочасні дощі, грози. Температура вночі 13-18°, вдень 26-31°, на Прикарпатті 23-28°; на півдні та сході країни вночі 16-21°, вдень 29-34°.

При цьому буде достатньо вітряно. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с, у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях місцями пориви 15-20 м/с.

24-25 серпня також очікується суха погода, лише на Закарпатті та Прикарпатті короткочасні дощі, грози. Температура вночі 15-21°, на півдні та сході країни до 24°; вдень 27-33°, на півдні до 35°.

Доповнення

Середня місячна температура у серпні передбачається вищою за норму на 1,5-2° - 20-25° тепла, в Карпатах 17-19°.

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