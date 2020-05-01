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Под Днепром упал и загорелся небольшой самолет, есть погибшие

Киев • УНН

 • 17923 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. В Днепропетровской области вблизи Слобожанского упал и загорелся одноматорний самолет, пожарные ликвидировали пожар малого воздушного судна, в аварии два человека погибли. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Под Днепром упал и загорелся небольшой самолет, есть погибшие

"1 мая в 16:26 к спасателям поступило сообщение об авиационном происшествии в Днепровском районе неподалеку от улицы Березинская, вне населенного пункта. Со службы "103" сообщили об аварии (падении) одноматорного малого воздушного судна "ГРУМАН" (на 4 места) с последующим горением", - указали в ведомстве.

На место происшествия направлены 2 отделения 18-й Государственной пожарно-спасательной части.

"Пожар локализован в 16:51 и ликвидирован в 17:10. В результате аварии погибли 2 человека", - добавили в ГСЧС.

От ГУ ГСЧС в Днепропетровской области было привлечено 8 спасателей и 2 единицы техники.

Напомним, вертолет Ми-2 упал при взлете во Львовской области.

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