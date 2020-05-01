Під Дніпром впав і загорівся малий літак, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. На Дніпропетровщині поблизу Слобожанського впав і загорівся одноматорний літак, вогнеборці ліквідували пожежу малого повітряного судна, в аварії двоє людей загинули. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"1 травня о 16:26 до рятувальників надійшло повідомлення про авіаційну подію в Дніпровському районі неподалік вулиці Березинська, поза межами населеного пункту. Від служби "103" повідомили про аварію (падіння) одноматорного малого повітряного судна "ГРУМАН" (на 4 місця) з подальшим горінням", - вказали у відомстві.
На місце події направлено 2 відділення 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини.
"Пожежа локалізована о 16:51 та ліквідована о 17:10. Внаслідок аварії загинуло 2 особи", - додали у ДСНС.
Від ГУ ДСНС у Дніпропетровській області було залучено 8 рятувальників та 2 одиниці техніки.
Нагадаємо, вертоліт Мі-2 впав під час зльоту на Львівщині.