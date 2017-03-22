Во время застолья житель Харьковской области подорвал гранату, есть погибшие

По адресу выехала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления.

"Предварительно установлено, что 47-летний хозяин квартиры с двумя товарищами в возрасте 33 и 45 лет, дома вместе распивали спиртные напитки. Мужчина решил похвастаться гранатой "РГД-5" перед односельчанами и выдернул чеку. Произошел взрыв. От полученных травм владелец помещения скончался в больнице. 33-и 45-летние жители пгт Орелька с многочисленными травмами также госпитализированы в Лозовскую центральную районную больницу. Состояние их здоровья стабильно тяжелое", - говорится в сообщении.

С места происшествия изъяты вещественные доказательства.

Следователь открыл уголовное производство по ч.1 ст.264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ночью 21 марта злоумышленник бросил гранату в харьковскую аптеку.