Під час застілля житель Харківщини підірвав гранату, є загиблі

За адресою виїхала слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічного управління.

“Попередньо встановлено, що 47-річний господар квартири з двома товаришами, віком 33 та 45 років, вдома разом розпивали спиртні напої. Чоловік вирішив похизуватись гранатою „РГД-5“ перед односельцями та висмикнув чеку. Стався вибух.

Від отриманих травм власник помешкання помер в лікарні. 33- та 45-річні мешканці смт Орелька з численними травмами також госпіталізовані до Лозівської центральної районної лікарні. Стан їхнього здоров’я стабільно-тяжкий”, — йдеться у повідомленні.

З місця події вилучені речові докази.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.264 (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів) Кримінального кодексу України. Встановлюються усі обставини події.

Нагадаємо, вночі 21 березня зловмисник кинув гранату в харківську аптеку.