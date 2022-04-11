Во время войны в Мариуполе погибли десятки тысяч людей - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В заблокированном оккупантами Мариуполе за время полномасштабного вторжения рф в Украину погибли десятки тысяч человек. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед парламентом Южной Кореи, передает корреспондент УНН.
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“Мариуполь разрушен. Там десятки тысяч погибших, но даже несмотря на это, россияне не останавливают наступательную операцию. Они хотят сделать так, чтобы Мариуполь был показательно уничтоженным городом”, - заявил Зеленский.
Детали
Глава государства подчеркнул, что ситуация в городе с каждым днем ухудшается. Город заблокирован российскими войсками с 1 марта.
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Мариупольский городской совет сообщил, что на окраине города оккупанты устроили пункт сбора тел убитых людей. Группы зачистки ежедневно свозят сотни трупов.
По данным британской разведки, поскольку россия применяла фосфорные боеприпасы на востоке Украины, она может сделать это снова — в боях за Мариуполь.