Групи зачистки щоденно звозять сотні трупів: на околиці Маріуполя окупанти влаштували пункт збору тіл вбитих людей
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Маріупольська міська рада опублікувала фото підземного переходу на околиці Маріуполя де окупанти влаштували пункт збору тіл маріупольців, вбитих російськими військовими, передає УНН.
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"Фото, від якого стигне кров. Підземний перехід в районі Садків, що на околиці Маріуполя. Тут окупанти влаштували пункт збору тіл маріупольців, вбитих російськими військовими. Спеціальні групи зачистки щоденно звозять сотні трупів в такі пункти по всьому місту", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що найбільший з них розташований в складському приміщенні на виїзді до селища Старий Крим.
"Далі окупанти вивозять тіла для знищення в пересувних крематоріях або захоронюють в братських могилах. Рашисти роблять все аби приховати трагедію в Маріуполі. Бо масштаби злочину в десятки разів страшніші за геноцид в Бучі", - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що у заблокованому російськими окупантами Маріуполі в нелюдських умовах продовжує перебувати 130 тисяч цивільних.