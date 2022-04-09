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Группы зачистки ежедневно свозят сотни трупов: на окраине Мариуполя оккупанты устроили пункт сбора тел убитых людей

Киев • УНН

 • 277369 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Мариупольский городской совет опубликовал фото подземного перехода на окраине Мариуполя где оккупанты устроили пункт сбора тел мариупольцев, убитых российскими военными, передает УНН.

Группы зачистки ежедневно свозят сотни трупов: на окраине Мариуполя оккупанты устроили пункт сбора тел убитых людей

Цитата

"Фото, от которого стынет кровь. Подземный переход в районе Садов на окраине Мариуполя. Здесь оккупанты устроили пункт сбора тел мариупольцев, убитых российскими военными. Специальные группы зачистки ежедневно свозят сотни трупов в такие пункты по всему городу", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что самый большой из них расположен в складском помещении на выезде к поселку Старый Крым.

"Далее оккупанты вывозят тела для уничтожения в передвижных крематориях или захоранивают в братских могилах. Рашисты делают все чтобы скрыть трагедию в Мариуполе. Потому что масштабы преступления в десятки раз страшнее геноцида в Буче", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Ранее сообщалось, что в заблокированном российскими оккупантами Мариуполе в нечеловеческих условиях продолжает находиться 130 тысяч гражданских.

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