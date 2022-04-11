Під час війни у Маріуполі загинули десятки тисяч людей - Зеленський

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“Маріуполь зруйнований. Там десятки тисяч загиблих, але навіть попри це, росіяни не зупиняють наступальну операцію. Вони хочуть зробити так, щоб Маріуполь був показово знищеним містом”, - заявив Зеленський.

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Глава держави наголосив, що ситуація у місті з кожним днем погіршується. Місто заблоковане російськими військами з 1 березня.

Доповнення

Маріупольська міська рада повідомила, що на околиці міста окупанти влаштували пункт збору тіл вбитих людей. Групи зачистки щоденно звозять сотні трупів.

За даними британської розвідки, оскільки росія застосовувала фосфорні боєприпаси на сході України, вона може зробити це знову — у боях за Маріуполь.