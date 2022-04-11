росія може застосувати фосфорні бомби у боях за Маріуполь – британська розвідка

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"Попереднє застосування російськими військами фосфорних боєприпасів у Донецькій області підвищує можливість їх майбутнього використання в Маріуполі, оскільки бойові дії за місто посилюються", — ідеться у повідомленні.

Як зазначили, залежність росії від некерованих бомб значно підвищує ризик подальших жертв серед цивільного населення.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 April 2022



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