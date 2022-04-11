За даними британської розвідки, збройні сили рф намагаються збільшити кількість армії за допомогою військових з Придністров'я та особового складу, звільненого з військової служби у 2012 році.
росія може застосувати фосфорні бомби у боях за Маріуполь – британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Оскільки росія застосовувала фосфорні боєприпаси на сході України, вона може зробити це знову — у боях за Маріуполь. Про це у Twitter повідомило міністерство оборони Великої Британії, інформує УНН.
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"Попереднє застосування російськими військами фосфорних боєприпасів у Донецькій області підвищує можливість їх майбутнього використання в Маріуполі, оскільки бойові дії за місто посилюються", — ідеться у повідомленні.
Як зазначили, залежність росії від некерованих бомб значно підвищує ризик подальших жертв серед цивільного населення.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 April 2022
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#StandWithUkraine pic.twitter.com/p6jpNvs1eU
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