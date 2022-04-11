россия может применить фосфорные бомбы в боях за Мариуполь – британская разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Поскольку россия применяла фосфорные боеприпасы на востоке Украины, она может сделать это снова — в боях за Мариуполь. Об этом в Twitter сообщило министерство обороны Великобритании, информирует УНН.
Детали
"Предыдущее применение российскими войсками фосфорных боеприпасов в Донецкой области повышает возможность их будущего использования в Мариуполе, поскольку боевые действия за город усиливаются", — говорится в сообщении.
Как отметили, зависимость россии от неуправляемых бомб значительно повышает риск дальнейших жертв среди гражданского населения.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 April 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/3RYc4QJBuG
#StandWithUkraine pic.twitter.com/p6jpNvs1eU
Напомним
По данным британской разведки, вооруженные силы рф стараются увеличить численность армии с помощью военных из Приднестровья и личного состава, освобожденного с военной службы в 2012 году.