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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россия может применить фосфорные бомбы в боях за Мариуполь – британская разведка

Киев • УНН

 • 343895 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Поскольку россия применяла фосфорные боеприпасы на востоке Украины, она может сделать это снова — в боях за Мариуполь. Об этом в Twitter сообщило министерство обороны Великобритании, информирует УНН.

россия может применить фосфорные бомбы в боях за Мариуполь – британская разведка

Детали

"Предыдущее применение российскими войсками фосфорных боеприпасов в Донецкой области повышает возможность их будущего использования в Мариуполе, поскольку боевые действия за город усиливаются", — говорится в сообщении.

Как отметили, зависимость россии от неуправляемых бомб значительно повышает риск дальнейших жертв среди гражданского населения.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 April 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/3RYc4QJBuG

#StandWithUkraine  pic.twitter.com/p6jpNvs1eU

— Ministry of Defence  (@DefenceHQ) April 11, 2022

Напомним

По данным британской разведки, вооруженные силы рф стараются увеличить численность армии с помощью военных из Приднестровья и личного состава, освобожденного с военной службы в 2012 году.

Украинские Национальные Новости

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