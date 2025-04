россия может применить фосфорные бомбы в боях за Мариуполь – британская разведка

Детали

"Предыдущее применение российскими войсками фосфорных боеприпасов в Донецкой области повышает возможность их будущего использования в Мариуполе, поскольку боевые действия за город усиливаются", — говорится в сообщении.

Как отметили, зависимость россии от неуправляемых бомб значительно повышает риск дальнейших жертв среди гражданского населения.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 April 2022



— Ministry of Defence (@DefenceHQ) April 11, 2022

Напомним

По данным британской разведки, вооруженные силы рф стараются увеличить численность армии с помощью военных из Приднестровья и личного состава, освобожденного с военной службы в 2012 году.