Во время спора один из боевиков на Донбассе подорвал гранату - разведка

"В частности, 3 августа этого года на полигоне "Восточный" во время спора между офицерами один из них подорвал ручную гранату РГД-5. В результате взрыва погиб заместитель командира по вооружению 11-го отдельного мотострелкового полка первого армейского корпуса ", - заявил он.

На момент гибели пострадавший находился в нетрезвом состоянии. С целью проведения расследования на место происшествия прибыла комплексная комиссия так называемого первого армейского корпуса российских оккупационных войск.

По словам спикера, погибший заменен другим кадровым российским офицером.

Как сообщал УНН, на Донбассе боевики проводят аресты "нелояльных" к оккупационному режиму.