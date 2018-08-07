Під час суперечки один з бойовиків на Донбасі підірвав гранату - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. У з’єднаннях і частинах так званого першого та другого армійських корпусів ЗС РФ у взаємовідносинах офіцерського складу зростає рівень роздратованості і міжособистісної ненависті, що призводить до збільшення кількості конфліктів, які супроводжуються сварками та бійками, зокрема із застосуванням зброї. Про це з посиланням на дані розвідки повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
“Зокрема, 3 серпня цього року на полігоні „Східний“ під час суперечки між офіцерами один з них підірвав ручну гранату РГД-5. У результаті вибуху загинув заступник командира з озброєння 11-го окремого мотострілецького полку першого армійського корпусу”, — заявив він.
На момент загибелі потерпілий перебував у нетверезому стані. З метою проведення розслідування на місце події прибула комплексна комісія так званого першого армійського корпусу російських окупаційних військ.
За словами речника, загиблий замінений іншим кадровим російським офіцером.
Як повідомляв УНН, на Донбасі бойовики проводять арешти “нелояльних” до окупаційного режиму.