Во время спецоперации в Турции задержали 60 подозреваемых в связях с "ИГ"

Издание отмечает, что операция была проведена одновременно в районах Синджан, Чубук, Центр и Мамак.

Сотрудники Управления полиции Анкары задержали в общей сложности 60 человек, подозреваемых в сообщничестве с террористами "ИГ".

Отмечается, что большинство задержанных - иностранцы.

Подозреваемые доставлены на допрос в управление полиции Анкары.

Напомним, 9 января Минобороны Турции заявило о 48 ликвидированных за сутки в Сирии боевиках террористической организации "Исламское государство" во время воздушных и наземных операций.