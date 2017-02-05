Во время спецоперации в Турции задержали 60 подозреваемых в связях с "ИГ"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. В столице Турции Анкаре в ходе спецоперации задержали 60 подозреваемых в связях с "Исламским государством", передает УНН со ссылкой на Анадолу.
Издание отмечает, что операция была проведена одновременно в районах Синджан, Чубук, Центр и Мамак.
Сотрудники Управления полиции Анкары задержали в общей сложности 60 человек, подозреваемых в сообщничестве с террористами "ИГ".
Отмечается, что большинство задержанных - иностранцы.
Подозреваемые доставлены на допрос в управление полиции Анкары.
Напомним, 9 января Минобороны Турции заявило о 48 ликвидированных за сутки в Сирии боевиках террористической организации "Исламское государство" во время воздушных и наземных операций.