Під час спецоперації в Туреччині затримали 60 підозрюваних у зв’язках з “ІД”
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. У столиці Туреччини Анкарі під час спецоперації затримали 60 підозрюваних у зв’язках з “Ісламською державою”, передає УНН з посиланням на Анадолу.
Видання зазначає, що операція була проведена одночасно в районах Синджан, Чубук, Центр і Мамак.
Співробітники Управління поліції Анкари затримали в цілому 60 осіб, яких підозрюють у спільництві з терористами “ІД”.
Зазначається, що більшість затриманих — іноземці.
Підозрювані доставлені на допит в управління поліції Анкари.
Нагадаємо, 9 січня Міноборони Туреччини заявило про 48 ліквідованих за добу в Сирії бойовиках терористичної організації “Ісламська держава” під час повітряних і наземних операцій.