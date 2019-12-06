Во время пожара в Винницкой области пострадали четверо, двое из них - малолетние

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Винницкой области во время пожара в доме травмы получили дети и взрослые. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, передает УНН.

“6 декабря в 19:48 спасателям сообщили о пожаре жилого дома на вул.Халтурина в Тульчин. Прибыв на место происшествия, во время проведения разведки, бойцы ГСЧС выяснили, что жители дома были эвакуированы еще до прибытия подразделения. Также было установлено, что очагом возгорания в домовладении есть кухня на площади 50 кв.м”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что уже в 20:22 пожар был ликвидирован.

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“Во время возгорания были травмированы двое взрослых и двое малолетних детей. Мальчик 2009 г.р. и девочка 2006 г.р. сейчас находятся в ортопедическом отделении ЦРБ. Отца детей 1971 г.р. с термическими ожогами 4% обеих кистей также госпитализировали в медучреждение. В тяжелом состоянии женщина 1985 г.р., она была сразу доставлена в реанимационное отделение с 40% ожогами всего тела”, — рассказали спасатели.

“Предполагаемая причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при использовании электрообогревательных приборов”, — добавили в пресс-центре.

Отмечается, что к ликвидации пожара было привлечено 8 спасателей и две единицы спецтехники, а также дежурный караул Кирнасовский местной пожарной команды.

Напомним, в Винницкой области горел детский сад.

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