Під час пожежі на Вінниччині постраждали четверо, двоє з них - малолітні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. На Вінниччині під час пожежі в будинку травмувалися діти та дорослі. Про це повідомляє пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України, інформує УНН.
“6 грудня о 19:48 рятувальникам повідомили про пожежу житлового будинку на вул.Халтуріна у м.Тульчин. Прибувши на місце події, під час проведення розвідки, бійці ДСНС з‘ясували, що мешканці будинку були евакуйовані ще до прибуття підрозділу. Також було встановлено, що осередком загоряння в домоволодінні є кухня на площі 50 кв.м”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вже о 20:22 пожежу було ліквідовано.
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“Під час загоряння було травмовано двоє дорослих та двоє малолітніх дітей. Хлопчик 2009 р.н. та дівчинка 2006 р.н. наразі знаходяться в ортопедичному відділенні ЦРЛ. Батька дітей 1971 р.н. з термічними опіками 4% обох кистей також госпіталізовано до медзакладу. У найважчому стані жінка 1985 р.н, її було одразу доправлено до реанімаційного відділення із 40% опіками всього тіла”, — розповіли рятувальники.
“Ймовірна причина виникнення загоряння — порушення правил пожежної безпеки під час використання електрообігрівальних приладів”, — додали у пресцентрі.
Зазначається, що до ліквідації пожежі було залучено 8 рятувальників та дві одиниці спецтехніки, а також черговий караул Кирнасівської місцевої пожежної команди.
Нагадаємо, на Вінничині горів дитячий садок.