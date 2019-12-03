Дитсадок горів на Вінничині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. На Вінниччині сталася пожежа в приміщенні дитячого садочку та фельдшерсько-акушерського пункту. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС в області.
Повідомлення про пожежу в приміщенні дитячого садочку та ФАП, що в селі Гоноратка Оратівського району, рятувальники отримали 2 грудня о 21:03.
На момент прибуття рятувальників ДПРЧ-25 площа загоряння становила 96 кв. м. О 22:26 пожежу локалізовано, а о 23:12 ліквідовано.
Внаслідок пожежі вогнем знищено дах будівлі на площі 100 кв. м та внутрішнє оздоблення стін кімнат.
До ліквідації пожежі від ДСНС залучалося 22 осіб особового складу та 6 одиниць спецтехніки.
Причина пожежі встановлюється фахівцями.
Нагадаємо, у Полтаві сталася масштабна пожежа на складах.