Детсад горел в Винницкой области

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 20521 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 104776 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 82415 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 104545 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116805 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146847 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147592 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140278 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 184408 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116688 просмотра

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Детсад горел в Винницкой области

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Винницкой области произошел пожар в помещении детского сада и фельдшерско-акушерского пункта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в области.

Сообщение о пожаре в помещении детского сада и ФАП, что в селе Гоноратка Оратовского района, спасатели получили 2 декабря в 21:03.

На момент прибытия спасателей ГПСЧ-25 площадь возгорания составила 96 кв. м. В 22:26 пожар локализован, а в 23:12 ликвидирован.

В результате пожара огнем уничтожена крыша здания на площади 100 кв. м и внутренняя отделка стен комнат.

К ликвидации пожара от ГСЧС привлекалось 22 человека личного состава и 6 единиц спецтехники.

Причина пожара устанавливается специалистами.

Напомним, в Полтаве произошел масштабный пожар на складах.

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