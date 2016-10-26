Во время пожара в Хмельницкой области погиб 87-летний дедушка

25 октября в 14:39 на пункт связи спасателей в Красилове поступило сообщение о пожаре в жилом доме в с. Писаревка. По информации спасателей, немедленно на место вызова прибыло отделение четырнадцатой ГПСЧ и местные пожарные из села Заслучное. При осуществлении разведки и тушении пожара в одном из помещений дома работники ГосЧС обнаружили бездыханное тело 87-летнего мужчины.

Огнем было уничтожено покрытие и личное имущество в комнатах, однако пожарным удалось спасти жилой дом. Вероятной причиной пожара является короткое замыкание электросети.