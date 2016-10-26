Під час пожежі на Хмельниччині загинув 87-річний дідусь
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Внаслідок пожежі на Хмельниччині вчора, 25 жовтня, загинув 87-річний дідусь. Про це проінформували у Красилівському районному секторі ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, повідомляє УНН.
25 жовтня о 14:39 на пункт зв’язку рятувальників у Красилові надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в с. Писарівка. За інформацією рятувальників, негайно до місця виклику прибуло відділення 14-ої ДПРЧ та місцеві вогнеборці з села Заслучне. Під час здійснення розвідки та гасіння пожежі в одному з приміщень будинку працівники ДСНС виявили бездиханне тіло 87-річного чоловіка.
Вогнем було знищено покриття та особисте майно в кімнатах, проте вогнеборцям вдалось врятувати житловий будинок. Ймовірною причиною пожежі є коротке замикання електромережі.