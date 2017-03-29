Во время посадки загорелся пассажирский Boeing в Перу
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. В Перу в аэропорту города Хауха пассажирский самолет загорелся во время контакта с взлетно-посадочной полосой при посадке, передает УНН со ссылкой на RPP.
Сообщается, что на борту самолета Peruan Airlines находились 138 пассажиров.
По словам очевидца, все они были вовремя эвакуированы и находятся в безопасности. В результате инцидента три человека получили легкие повреждения.
В аэропорту работают несколько пожарных расчетов. Горящий Boeing-737 находится на взлетно-посадочной полосе и сильно дымит.
Как сообщал УНН, в США двух девушек не пустили в самолет авиакомпании United Airlines из-за того, что они были одеты в леггинсах.