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Во время посадки загорелся пассажирский Boeing в Перу

Во время посадки загорелся пассажирский Boeing в Перу

Киев • УНН

 • 17442 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. В Перу в аэропорту города Хауха пассажирский самолет загорелся во время контакта с взлетно-посадочной полосой при посадке, передает УНН со ссылкой на RPP.

Сообщается, что на борту самолета Peruan Airlines находились 138 пассажиров.

По словам очевидца, все они были вовремя эвакуированы и находятся в безопасности. В результате инцидента три человека получили легкие повреждения.

В аэропорту работают несколько пожарных расчетов. Горящий Boeing-737 находится на взлетно-посадочной полосе и сильно дымит.

Как сообщал УНН, в США двух девушек не пустили в самолет авиакомпании United Airlines из-за того, что они были одеты в леггинсах.

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