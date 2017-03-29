Під час посадки спалахнув пасажирський Boeing у Перу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. У Перу в аеропорту міста Хауха пасажирський літак загорівся під час контакту зі злітно-посадковою смугою при посадці, передає УНН з посиланням на RPP.
Повідомляється, що на борту літака Peruan Airlines знаходилися 138 пасажирів.
За словами очевидця, все вони були вчасно евакуйовані і знаходяться в безпеці. В результаті інциденту три людини отримали легкі ушкодження.
В аеропорту працюють кілька пожежних підрозділів. Палаючий Boeing-737 знаходиться на злітно-посадковій смузі і сильно димить.
Як повідомляв УНН, у США двох дівчат не пустили в літак авіакомпанії United Airlines через те, що вони були одягнені в легінси.