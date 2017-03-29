Під час посадки спалахнув пасажирський Boeing у Перу

Повідомляється, що на борту літака Peruan Airlines знаходилися 138 пасажирів.

За словами очевидця, все вони були вчасно евакуйовані і знаходяться в безпеці. В результаті інциденту три людини отримали легкі ушкодження.

В аеропорту працюють кілька пожежних підрозділів. Палаючий Boeing-737 знаходиться на злітно-посадковій смузі і сильно димить.

Як повідомляв УНН, у США двох дівчат не пустили в літак авіакомпанії United Airlines через те, що вони були одягнені в легінси.