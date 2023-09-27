Во время подготовки к штурмам в Луганской области враг делает акцент на авиации - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Вдоль линии фронта в Луганской области российские войска применяют и самолеты, и вертолеты. Об этом сообщил в среду глава Луганской ОВА Артем Лысогор, пишет УНН.
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"Во время подготовки к очередным штурмам противник значительный акцент делает на авиации. Вдоль линии фронта в Луганской области применяет и самолеты, и вертолеты. Только за вчера удары с неба были нанесены по Надие и Новоегоровке", - написал Лисогор в Telegram.
Детали
По его словам, артиллерийские обстрелы остаются на том же уровне – враг ее использует в среднем от 400 до 600 раз за сутки. Во вторник, добавил он, россияне вели обстрел Макеевки, Невского и Белогоровки.
Что касается ситуации на временно оккупированных территориях, то Лысогор рассказал, что жители Рубежного, как и северодончане с лисичанами, живут без мобильной связи и интернета. "Ближайшее место, откуда можно позвонить родным, - Варваровка. Но лучшая связь в Смоляниново, до которой еще нужно доехать", - указал глава ОВА.
Напомним
Лысогор сообщал, что в поселок в Луганской области оккупанты завезли заключенных, которых готовят к штурмам.