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Під час підготовки до штурмів на Луганщині ворог робить акцент на авіації - ОВА

Під час підготовки до штурмів на Луганщині ворог робить акцент на авіації - ОВА

Київ • УНН

 • 168505 перегляди

КИЇВ. 27 вересня. УНН. Вздовж лінії фронту у Луганській області російські війська застосовують і літаки, і гелікоптери. Про це повідомив у середу голова Луганської ОВА Артем Лисогор, пише УНН.

Цитата

"Під час підготовки до чергових штурмів противник значний акцент робить на авіації. Вздовж лінії фронту на Луганщині застосовує й літаки, й гелікоптери. Тільки за учора удари з неба були нанесені по Надії та Новоєгорівці", - написав Лисогор у Telegram.

Деталі

З його слів, артилерійські обстріли залишаються на тому ж рівні – ворог її використовує у середньому від 400 до 600 разів на добу. У вівторок, додав він, росіяни вели обстріл Макіївки, Невського та Білогорівки.

Щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях Лисогор розповів, що жителі Рубіжного, як і сєвєродончани з лисичанами, живуть без мобільного зв’язку та інтернету. "Найближче місце, звідки можна зателефонувати рідним, – Варварівка. Але кращий зв’язок у Смоляниновому, до якого ще треба доїхати", - вказав голова ОВА.

Нагадаємо

Лисогор повідомляв, що у селище на Луганщині окупанти завезли в'язнів, яких готують до штурмів.

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