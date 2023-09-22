У селище на Луганщині окупанти завезли в'язнів, яких готують до штурмів - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. На тимчасово окупованій території Луганської області у Лисичанськ завезли багато військових рф, а в Малорязанцевому поселили в'язнів, яких готують до штурмів. Про це повідомив у п'ятницю голова Луганської ОВА Артем Лисогор, передає УНН.
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«У Лисичанськ завезли багато військових рф, але їм обмежили пересування центральними кварталами міста, бо там вже живуть ті з загарбників, кому це дозволено», - написав Лисогор у Telegram.
Він зазначив, що нові гастролери розселяються по околицях та навколишніх селах.
«Зокрема, у Малорязанцевому поселили в'язнів, яких готують до штурмів. Із будинків, які ще не знайшли нових господарів, виносять все, що можна забрати собі або продати», - повідомив Лисогор.
Доповнення
19 вересня повідомлялося, що на тимчасово загарбаній території Луганщини розпочалася хвиля мобілізації.