У селище на Луганщині окупанти завезли в'язнів, яких готують до штурмів - ОВА

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«У Лисичанськ завезли багато військових рф, але їм обмежили пересування центральними кварталами міста, бо там вже живуть ті з загарбників, кому це дозволено», - написав Лисогор у Telegram.

Він зазначив, що нові гастролери розселяються по околицях та навколишніх селах.

«Зокрема, у Малорязанцевому поселили в'язнів, яких готують до штурмів. Із будинків, які ще не знайшли нових господарів, виносять все, що можна забрати собі або продати», - повідомив Лисогор.

Доповнення

19 вересня повідомлялося, що на тимчасово загарбаній території Луганщини розпочалася хвиля мобілізації.