В поселок в Луганской области оккупанты завезли заключенных, которых готовят к штурмам - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. На временно оккупированной территории Луганской области в Лисичанск завезли много военных рф, а в Малорязанцево поселили заключенных, которых готовят к штурмам. Об этом сообщил в пятницу глава Луганской ОВА Артем Лысогор, передает УНН.
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«В Лисичанск завезли много военных рф, но им ограничили передвижение по центральным кварталам города, потому что там уже живут те из захватчиков, кому это разрешено», - написал Лысогор в Telegram.
Он отметил, что новые гастролеры расселяются по окрестностям и окрестным селам.
«В частности, в Малорязанцево поселили заключенных, которых готовят к штурмам. Из домов, которые еще не нашли новых хозяев, выносят все, что можно забрать себе или продать», - сообщил Лысогор.
Дополнение
19 сентября сообщалось, что на временно захваченной территории Луганской области началась волна мобилизации.