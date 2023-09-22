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В поселок в Луганской области оккупанты завезли заключенных, которых готовят к штурмам - ОВА

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 сентября. УНН. На временно оккупированной территории Луганской области в Лисичанск завезли много военных рф, а в Малорязанцево поселили заключенных, которых готовят к штурмам. Об этом сообщил в пятницу глава Луганской ОВА Артем Лысогор, передает УНН.

Цитата

«В Лисичанск завезли много военных рф, но им ограничили передвижение по центральным кварталам города, потому что там уже живут те из захватчиков, кому это разрешено», - написал Лысогор в Telegram.

Он отметил, что новые гастролеры расселяются по окрестностям и окрестным селам.

«В частности, в Малорязанцево поселили заключенных, которых готовят к штурмам. Из домов, которые еще не нашли новых хозяев, выносят все, что можно забрать себе или продать», - сообщил Лысогор.

Дополнение

19 сентября сообщалось, что на временно захваченной территории Луганской области началась волна мобилизации.

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