При масштабном ДТП в Виннице столкнулись пять автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Сегодня утром в Виннице столкнулись пять автомобилей. По данному факту полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Винницкой области, передает УНН.
"27 июля около 9:00 на улице Лебединского столкнулись три легковушки, бус и грузовик. Предварительно установлено, что 30-летний житель Винницы, управляя автомобиля BMW, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Mitsubishi, Opel Vivaro, Citroen Berlingo и грузовиком MAN", - говорится в сообщении.
В результате аварии каретами скорой помощи в больницу доставлены водитель BMW, водитель и пассажир микроавтобуса Opel Vivaro. Однако водитель BMW скончался в больнице во время оказания медицинской помощи.
"В 49-летнего водителя Opel Vivaro врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребер и тупую травму живота. У его пассажира - 31-летнего сына - травмы головы, ушиб грудной клетки и позвоночника", - уточнили в полиции.
На месте масштабного ДТП работают усиленные следственно-оперативные группы полиции. Они устанавливают обстоятельства аварии и опрашивают свидетелей.
По факту автокатастрофы следственным управлением полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины. За такое правонарушение предусмотрено до 8 лет лишения свободы.
Напомним, что ранее сообщалось о столкновении в Виннице четырех автомобилей: двух легковушек, автобуса и грузовика.