Під час масштабної ДТП у Вінниці зіткнулися п'ять автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Сьогодні вранці у Вінниці зіткнулися п'ять автомобілів. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Вінницької області, передає УНН.
"27 липня близько 9:00 на вулиці Лебединського зіткнулися три легковика, бус та вантажівка. Попередньо встановлено, що 30-річний вінничанин, керуючи автомобіля BMW, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з Mitsubishi, Opel Vivaro, Citroen Berlingo та вантажівкою MAN", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок аварії каретами швидкої допомоги до лікарні доставлені водій BMW, водій та пасажир мікроавтобуса Opel Vivaro. Однак водій BMW помер у лікарні під час надання медичної допомоги.
"У 49-річного водія Opel Vivaro лікарі діагностували закриту черепно-мозкову травму, перелом ребер та тупу травму живота. У його пасажира - 31-річного сина - травму голови, забій грудної клітини та хребта", - уточнили в поліції.
На місці масштабної ДТП працюють посилені слідчо-оперативні групи поліції. Вони встановлюють обставини аварії та опитують свідків.
За фактом автокатастрофи слідчим управлінням поліції відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) КК України. За таке правопорушення передбачено до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося про зіткнення у Вінниці чотирьох автомобілів: двох легковиків, буса та вантажівки.