Во время локдауна КПВВ на Донбассе и на админчерте с Крымом будут работать в штатном режиме
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Контрольные пункты въезда-выезда в Донецкой и Луганской областях и на админчерте с Крымом при жестких карантинных ограничениях с 8 по 24 января, будут работать в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, информирует УНН.
"Несмотря на усиленные карантина с 8 по 24 января, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда будут продолжат работать в штатном режиме. Сегодня на заседании Кабинет министров внес изменения в свое постановление N641", - заявили в МВОТ.
Следовательно, с 8 по 24 января включительно 2021 года в Украине буден введен усиленный карантин для того, чтобы не допустить развертывания новой волны заболеваемости COVID-19.
При этом, по инициативе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины было сохранено штатную работу всех КПВВ. Члены Правительства поддержали данное предложение.
"Мы осуждаем блокирование работы КПВВ со стороны РФ как на админчерте с Крымом, так и в Донецкой и Луганской областях. Мы понимаем, что люди и так находятся в заложниках оккупационных режимов. При этом, чтобы попасть на подконтрольную территорию люди проходят все круги ада, ведь оккупационные режимы почти не пропускают людей, а если и пропускают, то требуют кипы каких-то бумажек. Ситуация очень сложная, но мы со своей стороны должны просто сделать все от нас зависящее, чтобы максимально обеспечить соблюдение прав людей на получение достойной медицинской и социальной помощи на подконтрольной территории, права быть с семьей и другие. И я искренне благодарен членам Правительства за поддержку", - подчеркнул вицепремьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Напомним, правительство сегодня поддержал постановление о введении жестких карантинных мер по борьбе с распространением COVID-19 в Украине с 8 по 24 января 2021 года.