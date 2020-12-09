Культурний локдаун: Мінкульт роз'яснив нові обмеження з 8 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. З 8 по 24 січня 2021 року в Україні діятиме “червона зона”, а сам карантин продовжено до 28 лютого у режимі “помаранчевої зони”. Про те, які обмеження торкнуться сфери культури, повідомив у своєму Telegram-каналі повідомив очільник мінкульту Олександр Ткаченко, передає УНН.
“Враховуючи ситуацію зі статистикою захворюваності, вважаю це рішення Уряду найбільш раціональним і лояльним. Прогнозовані обмеження дозволять українцям завчасно адаптуватися, а працедавцям, зокрема, організувати віддалену роботу”, — написав Ткаченко.
З його слів:
1. У рамках “червоної зони”, тобто на період з 8 по 24 січня, забороняється приймати відвідувачів закладами культури і проведення культурно-масових заходів. Водночас, роботу історико-культурних заповідників, готелів та релігійних організацій пристосованих під молитовні потреби, зупинено не буде.
2. Умови “помаранчевої зони” також змінені із врахуванням пропозицій МКІП. Тепер вона дозволяє працювати усім закладам культури, культовим спорудам та релігійним установам, але за дотримання умов:
— проведення масових культурних заходів, у яких бере участь до 20 осіб з дистанцією між учасниками не менше 1,5 м;
— відвідання культових споруд та приміщень, пристосованих під молитовні потреби, із 50%-заповненням стаціонарних місць;
— релігійні заходи без стаціонарних місць та на відкритому повітрі за умови дотримання 1,5 м-дистанції;
— приймання відвідувачів до кінотеатрів, закладів культури та інших суб’єктів діяльності у сфері культури з 50%-наповненістю залів (розміщення має здійснюватись з вільним місцем поруч, спереду та позаду);
— відвідувачів можуть приймати музеї, виставки, галереї тощо, які можуть обмежити розміщення у залі з розрахунку 1 особа на 10 кв. м площі.
Нагадаємо, уряд сьогодні підтримав постанову щодо введення жорстких карантинних заходів для боротьби з поширенням COVID-19 в Україні з 8 по 24 січня 2021 року.