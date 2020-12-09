Культурный локдаун: Минкульт разъяснил новые ограничения с 8 января

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. С 8 по 24 января 2021 года в Украине будет действовать “красная зона”, а сам карантин продлен до 28 февраля в режиме “оранжевой зоны”. О том, какие ограничения коснутся сферы культуры, сообщил в своем Telegram-канале сообщил глава Минкульта Александр Ткаченко, передает УНН.

“Учитывая ситуацию по статистике заболеваемости, считаю это решение правительства наиболее рациональным и лояльным. Прогнозируемые ограничения позволят украинцам заранее адаптироваться, а работодателям, в частности, организовать удаленную работу”, — написал Ткаченко.

По его словам:

1. В рамках “красной зоны”, то есть на период с 8 по 24 января, запрещается принимать посетителей учреждениями культуры и проведение культурно-массовых мероприятий. В то же время, работа историко-культурных заповедников, гостиниц и религиозных организаций приспособленных под молитвенные нужды, остановлена не будет.

2. Условия “оранжевой зоны” также изменены с учетом предложений МКИП. Теперь она позволяет работать всем учреждениям культуры, культовым сооружениям и религиозным учреждениям, но при соблюдении условий:

— проведение массовых культурных мероприятий, в которых принимает участие до 20 человек с дистанцией между участниками не менее 1,5 м;

— посещение культовых сооружений и помещений, приспособленных под молитвенные нужды, с 50%-заполнением стационарных мест;

— религиозные мероприятия без стационарных мест и на открытом воздухе при условии соблюдения 1,5 м дистанции;

— прием посетителей в кинотеатры, учреждений культуры и других субъектов деятельности в сфере культуры с 50%-заполненостью залов (размещение должно осуществляться со свободным местом рядом, спереди и сзади);

— посетителей могут принимать музеи, выставки, галереи и т.п., которые могут ограничить размещение в зале из расчета 1 человек на 10 кв. м площади.

Напомним, правительство сегодня поддержало постановление о введении жестких карантинных мер по борьбе с распространением COVID-19 в Украине с 8 по 24 января 2021 года.

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