Під час локдауну КПВВ на Донбасі та на адмінмежі з Кримом працюватимуть у штатному режимі

“Незважаючи на посилені карантинні обмеження з 8 по 24 січня, усі контрольно-пропускні пункти в‘їзду-виїзду продовжать працювати у штатному режимі. Сьогодні, на засіданні Кабінет міністрів вніс зміни до своєї постанови N641”, — заявили в МТОТ.

Відтак, з 8 по 24 січня включно 2021 року в Україні будуть запроваджені посилені карантинні обмеження задля того, аби не допустити розгортання нової хвилі захворюваності на COVID-19.

При цьому, за ініціативи Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України було збережено штатну роботу усіх КПВВ. Члени Уряду підтримали дану пропозицію.

“Ми засуджуємо блокування роботи КПВВ з боку РФ як на адмінмежі з Кримом, так і на Донеччині та Луганщині. Ми розуміємо, що люди і так знаходяться в заручниках окупаційних режимів. При цьому, аби потрапити на підконтрольну територію люди проходять усі кола пекла, адже окупаційні режими майже не пропускають людей, а якщо і пропускають, то вимагають стоси якихось папірців. Ситуація дуже складна, але ми зі свого боку зобов‘язані просто зробити усе, що від нас залежить, аби максимально забезпечити дотримання прав людей на отримання гідної медичної та соціальної допомоги на підконтрольній території, права бути з родиною та інші. І я щиро вдячний членам Уряду за підтримку”, — наголосив Віцепрем‘єр-міністр України — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Нагадаємо, уряд сьогодні підтримав постанову щодо введення жорстких карантинних заходів для боротьби з поширенням COVID-19 в Україні з 8 по 24 січня 2021 року.