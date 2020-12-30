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Во время следования экспресс-поезда в аэропорт "Борисполь" несколько колесных пар сошли с рельсов

Киев • УНН

 • 17543 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Поезд Киев-Борисполь, который направляется в аэропорт, сошел с рельсов. В настоящее время проводится расследование инцидента, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

Во время следования экспресс-поезда в аэропорт "Борисполь" несколько колесных пар сошли с рельсов

"Укрзализныця расследует инцидент относительно схода с рельсов нескольких колесных пар экспресса Киев - Борисполь-аэропорт. Причины будут установлены в кратчайшие сроки. В результате инцидента никто не пострадал. Комиссия Укрзализныци уже работает на месте инцидента", - говорится в сообщении.

Напомним, что новый поезд был передан производителем "Укрзализныци" в конце декабря 2019 года. С тех пор он несколько раз ломался и отправлялся на ремонт.

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