Під час курсування експрес-потягу до аеропорту "Бориспіль" кілька колісних пар зійшли з рейок
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Потяг Київ-Бориспіль, який прямує в аеропорт, зійшов з рейок. Наразі проводиться розслідування інциденту, передає УНН із посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.
"Укрзалізниця розслідує інцидент щодо сходження з рейок декількох колісних пар експресу Київ – Бориспіль-Аеропорт. Причини будуть встановлені у найкоротші терміни. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Комісія Укрзалізниці вже працює на місці інциденту", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що новий поїзд був переданий виробником “Укрзалізниці” наприкінці грудня 2019 року. Відтоді він кілька разів ламався та відправлявся на ремонт.