Во время карантина горячую воду в столице не будут отключать - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В период действия ограничительных мер в Киеве не будут отключать горячую воду. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
“Каждый год сразу после завершения отопительного сезона столичные службы и предприятия начинают готовиться к следующему сезону. Проведение гидравлических испытаний — это не прихоть городских властей, а технологическая необходимость и требование действующего законодательства. — Которое определяет порядок и сроки проведения испытаний. Но, по моему поручению, на период ограничений техническая подготовка к следующему сезону будет проводиться только на объектах, где не надо отключать горячую воду потребителям”, — заявил мэр.
Он также отметил, что городские власти хотят изменить формат гидравлических испытаний.
“Мы подготовили обращение к правительству — внести изменения в профильное законодательство. И уменьшить сроки, когда в домах нет горячей воды во время проведения тестирований трубопроводов”, — добавил Кличко.
Как сообщал УНН, накануне в КГГА заявили, что в Киеве начнут проводить гидравлические испытания.