Під час карантину гарячу воду в столиці не відключатимуть – Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. У період дії обмежувальних заходів в Києві не будуть відключати гарячу воду. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
“Щороку одразу після завершення опалювального сезону столичні служби та підприємства починають готуватися до наступного сезону. Проведення гідравлічних випробувань — це не забаганка міської влади, а технологічна необхідність та вимога чинного законодавства. — Яке визначає порядок і терміни проведення випробувань. Але, за моїм дорученням, на період обмежень технічна підготовка до наступного сезону проводитиметься тільки на об’єктах, де не треба відключати гарячу воду споживачам”, — заявив мер.
Він також зазначив, що міська влада хоче змінити формат гідравлічних випробувань.
“Ми підготували звернення до уряду — внести зміни у профільне законодавство. І зменшити терміни, коли в будинках немає гарячої води під час проведення тестувань трубопроводів”, — додав Кличко.
Як повідомляв УНН, напередодні у КМДА заявили, що у Києві почнуть проводити гідравлічні випробування.