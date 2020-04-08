Відключення води: у столиці анонсували початок гідравлічних випробувань
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Відзавтра у Києві почнуть проводити гідравлічні випробування. У КМДА сподіваються, що на законодавчому рівні змінять терміни проведення перевірок. Про це на брифінгу заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає кореспондент УНН.
“Скажу відразу, що ми з завтрішнього дня починаємо гідравлічні випробування, починаємо тестувати те обладнання, яке сьогодні є в наявності Київтеплоенерго і інших компаній”, — наголосив Пантелеєв.
За його словами, потрібно міняти підходи до гідравлічних випробувань, щоб люди в будинках залишалися без води максимально короткий термін.
“Будемо звертатися до Кабміну щодо внесення змін у профільне законодавство”, — додав Пантелеєв.
Нагадаємо, у місті Києві повністю завершили відключення опалення у зв’язку з потеплінням.