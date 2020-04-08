Отключение воды: в столице анонсировали начало гидравлических испытаний
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. С завтрашнего дня в Киеве начнут проводить гидравлические испытания. В КГГА надеются, что на законодательном уровне изменят сроки проведения проверок. Об этом на брифинге заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает корреспондент УНН.
"Скажу сразу, что мы с завтрашнего дня начинаем гидравлические испытания, начинаем тестировать то оборудование, которое сегодня есть в наличии Киевтеплоэнерго и других компаний", - отметил Пантелеев.
По его словам, надо менять подходы к гидравлическим испытаниям, чтобы люди в домах оставались без воды максимально короткий срок.
"Будем обращаться в Кабмин о внесении изменений в профильное законодательство", - добавил Пантелеев.
Напомним, в Киеве полностью завершили отключение отопления в связи с потеплением.