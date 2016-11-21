Во время ДТП в России пострадали трое украинцев - МИД

"По состоянию на эту минуту, по предварительной информации, погибли шесть человек, еще трое пострадали. Трое пострадавших являются гражданами Украины они находятся в больнице. Их состояние стабильное", - отметила она.

Также М.Беца сообщила, что гражданство погибших уточняется и, вероятно, среди них могут быть украинцы.

"Данные о гражданстве погибших пока уточняются. Не исключено, что это жители Украины. В то же время, процесс идентификации тел продолжается, пока у нас нет документального подтверждения гражданства", - добавила спикер МИД.