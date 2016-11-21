Під час ДТП у Росії постраждали троє українців - МЗС

"Станом на цю хвилину, за попередньою інформацією, загинуло шестеро осіб, ще троє постраждалих. Троє постраждалих є громадянами України, знаходяться в лікарні. Їхній стан стабільний", - зазначила вона.

Також М.Беца повідомила, що наразі громадянство загиблих осіб уточнюється і, ймовірно, серед них можуть бути українці.

"Дані щодо громадянства загиблих наразі уточнюються. Ймовірно, що це жителі України. Водночас, процес ідентифікації тіл триває, поки в нас немає документального підтвердження громадянства", - додала речниця МЗС.