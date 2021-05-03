Во время аварии судна у Сан-Диего погибли два и пострадали 23 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. У берегов Сан-Диего перевернулось судно, в результате два человека погибли, 23 госпитализированы, сообщается в Twitter городской пожарной службы, передает УНН.
Детали
Всего вытащили из воды 25 человек.
Судно перевернулось утром 2 мая неподалеку от полуострова Пойнт-Лома, где расположен памятник мореплавателю Кабрильо.
Напомним
В конце апреля командование Военно-морских сил Индонезии сообщило о пропаже подводной лодки KRI Nanggala 402 недалеко от Бали, где экипаж осуществлял тренировочные пуски торпед. На борту субмарины находились более 50 человек. Через несколько дней судно обнаружили на глубине 850 м, оно было разломлено на три части. Командование вооруженных сил признало лодку затонувшей, а экипаж погибшим.