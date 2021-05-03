Під час аварії судна біля Сан-Дієго загинули дві та постраждали 23 людини

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Всього витягли з води 25 осіб.

Судно перекинулося вранці 2 травня неподалік від півострова Пойнт-Лома, де розташований пам’ятник мореплавцю Хуану Родрігесу Кабрільо.

Нагадаємо

В кінці квітня командування Військово-морських сил Індонезії повідомило про зникнення підводного човна KRI Nanggala 402 недалеко від Балі, де екіпаж здійснював тренувальні пуски торпед. На борту субмарини перебувало понад 50 осіб. Через кілька днів судно виявили на глибині 850 м, воно було розломлене на три частини. Командування збройних сил визнало човен затонулим, а екіпаж загиблим.