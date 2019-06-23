Во время акции протеста в Донецкой области горняка забрала скорая
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. В воскресенье во время акции протеста горняков одному из шахтеров ГП ШУ "Южнодонбасская № 1" стало плохо, его забрали медики. Об этом сообщил в Facebook глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передает УНН.
"Сегодня, 23 июня, во время акции протеста одному из шахтеров стало плохо, его забрала скорая. Горняку сделана операция, пока его жизни ничего не угрожает. Шахтеры ГП ШУ "Южнодонбасская № 1" продолжают акцию протеста, они отказываются спускаться в шахту", - сообщил Волынец.
По его словам, горняки требуют выплатить задолженность по заработной плате и вернуть 200 млн грн, которые предприятию задолжало ГП "Госуглепостач".
Напомним, в Донецкой области остановлена добыча угля: горняки отказались спускаться в шахту.