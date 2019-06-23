Під час акції протесту на Донеччині гірника забрала швидка
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. У неділю під час акції протесту гірників одному із шахтарів ДП ШУ “Південнодонбаська № 1” стало зле, його забрали медики. Про це повідомив у Facebook голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, передає УНН.
“Сьогодні, 23 червня, під час акції протесту одному із шахтарів стало зле, його забрала швидка. Гірнику зроблена операція, наразі його життю нічого не загрожує. Шахтарі ДП ШУ „Південнодонбаська № 1“ продовжують акцію протесту, вони відмовляються спускатися в шахту”, — повідомив Волинець.
З його слів, гірники вимагають виплатити заборгованість із заробітної плати та повернути 200 млн грн, які підприємству заборгувало ДП “Держвуглепостач”.
Нагадаємо, на Донеччині зупинено видобуток вугілля: гірники відмовилися спускатися в шахту.